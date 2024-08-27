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Трамп и Харрис спорят, отключать ли микрофоны в ходе дебатов

10:50 528

В кампании вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отвергли утверждение кампании Дональда Трампа о том, что они уже согласовали условия теледебатов 10 сентября, в том числе относительно выключения микрофонов. Об этом сообщает Reuters.

После заявлений кампании Трампа о том, что кандидаты согласовали условие о выключении микрофонов, представитель кампании Харрис заявил, что регламент все еще обсуждается с телеканалом ABC, который принимает дебаты кандидатов.

Также Трамп заявил в своей соцсети, что условия дебатов согласовали и правила будут такими же, как во время его теледебатов с действующим президентом Байденом на CNN 27 июня, которые стали провальными для Байдена и повлекли его отказ от участия в гонке.

Трамп написал, что дебаты будут проходить в «стоячем» формате и что кандидаты договорились не приносить заметок, а ABC пообещали честные и равные условия и то, что ни одна из сторон не будет получать вопросы заранее.

В кампании Харрис заявили, что условия дебатов еще не определены.

«Оба кандидата публично заявляли о желании дебатировать без выключения микрофонов в течение всей продолжительности дебатов, чтобы сделать возможным полноценный обмен аргументами. Но похоже, что Трамп позволил команде изменить его решение. Печально», – поиронизировали в кампании Харрис, подражая традиции Трампа использовать слово «печально» в своих сообщениях.

При этом Дональд Трамп потом заявил репортерам, что хотел бы постоянно включенный микрофон.

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