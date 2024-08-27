Пашинян: «Не согласны – уходите»
10:59 2378
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к отставке руководителей дипломатических миссий за рубежом, которые не согласны с политикой правительства. Об этом пишет газета «Грапарак».
Об этом он заявил на двухдневной встрече послов Армении за рубежом в Ереване.
«Грапарак» на основании информации из источников в правительстве сообщает, что в ближайшие дни ряд послов будет отозван либо по распоряжению Пашиняна, либо по собственному желанию.
Встреча послов с Пашиняном началась 26 августа.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!