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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Пашинян: «Не согласны – уходите»

10:59 2378

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к отставке руководителей дипломатических миссий за рубежом, которые не согласны с политикой правительства. Об этом пишет газета «Грапарак».

Об этом он заявил на двухдневной встрече послов Армении за рубежом в Ереване.

«Грапарак» на основании информации из источников в правительстве сообщает, что в ближайшие дни ряд послов будет отозван либо по распоряжению Пашиняна, либо по собственному желанию.

Встреча послов с Пашиняном началась 26 августа.

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