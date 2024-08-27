В России предотвращена серия терактов: идут задержания
11:16 1734
ФСБ России заявила о предотвращении серии терактов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей, сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанные готовили нападение на церковь в городе Сунже и диверсии против сотрудников правоохранительных органов.
У подозреваемых найдено самодельное взрывное устройство и оружие, говорится в сообщении.
August 28, 2024
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