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Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России

11:23 442

Банки ОАЭ начали отклонять российские платежи, хотя ранее российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию. Прекращение платежей инициирует китайская сторона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковском секторе.

Как отмечает источник издания, через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров доля может достигать 30%, операцию блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ, а также проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных в 1–3%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что блокировку инициирует китайская сторона из-за санкционных рисков, весной начали блокировать российские платежи за электронику. Речь идет о так называемых «грязных рублях», которые, как ранее сообщали СМИ, банки КНР пытаются сократить в секторе. По прогнозу экспертов, к концу осени – началу зимы в РФ может начаться дефицит техники, а цены вырастут на 8–10%.

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