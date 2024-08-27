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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

Центр Баку останется без воды

11:26 980

Начиная с 00:00 30 августа в течение дня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на магистральной линии, снабжающей питьевой водой Насиминский, Хатаинский, Сабаильский районы.

В связи с этим в районе проспекта Нефтчиляр Хатаинского района, в некоторых жилых массивах улицы Юсифа Сафарова, улиц Рашида Бейбутова, Бюльбюля, Пушкина, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, Хагани, Шамиля Азизбекова, Диляры Алиевой, 28 мая, Эльмана Овчуева, Пушкина, Мехти Мехдизаде, поворот Дрогала, проспекта Азадлыг будет перерыв в подаче воды.

Водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме после 00:00 31 августа.

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