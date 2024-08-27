Заговор против Мухаммеда бин Салмана?

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил высокопоставленным американским должностным лицам, что опасается новых покушений на себя из-за его попыток нормализовать отношения с Израилем. Заявление МБС можно было бы списать на обычную восточную дипломатическую уловку – дескать, я бы и рад всей душой пойти на соглашение с Израилем, да только местная улица меня не поймет, могут даже и убить. Если бы не одно но… Похоже, над наследным принцем, а по факту истинным правителем Саудовской Аравии, король в силу своего состояния здоровья способен только периодически появляться на телеэкранах, действительно сгущаются тучи. Многочисленные противники МБС из правящей династии, похоже, готовы перейти в наступление и на него, и на проводимую им политику «Аравия в XXI веке», которая направлена на то, чтобы Саудовская Аравия стала современным государством, избавившись от сомнительного титула «мировой бензоколонки».

Что, называя вещи своими именами, многомиллионные доходы членов правящей семьи, которые они получали «по праву рождения», могут в любой момент закончится. Хотите зарабатывать как прежде – потрудитесь пошевелить мозгами, вложиться в высокотехнологичное производство, наладить собственный бизнес. То есть встаньте с дивана, оторвитесь от кальяна и неги, и вместо прожигания жизни в роскоши своих дворцов займитесь делом в быстро меняющемся мире. Ничего нового, при этом МБС, собственно, и не говорит. Это то же самое, о чем он говорил с 2015 года, когда правящий король назначил его первым в очереди престолонаследования, после чего в отель «Карлтон Риц» были свезены другие члены правящего клана. И королевские гвардейцы каблуками и прикладами несколько дней доходчиво объясняли им, кто теперь в Королевстве хозяин и по каким правилам теперь нужно жить. Вытерев кровь с разбитых лиц, они, из тех, кто уцелел, тогда сказали, что теперь все поняли – и просто мечтают включиться в проект модернизации Королевства Vision-2030. И даже отстегнули n-ную сумму от своих активов на благо родины. Справедливо решив, что a) лучше пожертвовать малым, чем потерять все. И b) новый наследник престола перебесится, зуд реформаторства у него пройдет – и все вернется на круги своя. Ведь не будет же он ломать устои, на которых стояло и стоит Королевство, право слово.

Последующие годы показали всю тщетность этих надежд и разбили вдребезги тезис о том, что МБС перебесится и все вернется на круги своя, вновь станет «чинно и благородно», по тем правилам, которыми жили истинные «бедави». Намерения молодого правителя оказались не одномоментным «реформаторским зудом», дескать, «новая метла по-новому метет», а вполне осознанной стратегией, причем тщательно просчитанной советниками кронпринца, опиравшихся на мировые тренды. К тому же получившей абсолютную поддержку саудовской молодежи, которая в демографической карте Королевства составляет немногим более 70%, по сути, абсолютное большинство. Иными словами, мировоззренческий разлом прошелся по каждой саудовской семье, причем старшая ее часть оказалась в явном меньшинстве. «Внезапно» выяснилось, что саудовская молодежь хочет танцевать под громкую музыку в кафе, подпевать не только нашидам, но и популярным арабским рэперам – и у нее не встают дыбом волосы, когда они видят женщину за рулем, а израильские технологии в действии. И именно эта молодежь стала социальной базой кардинальных реформ, которые проводит МБС. Обеспечив, кстати, их необратимость, поскольку что бы ни случилось, теперь у всех есть пример «как должно – или, при пессимистическом сценарии, как могло – было бы быть».