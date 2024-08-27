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Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

На участке проявления «Тутхун» начаты буровые работы

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11:46 438

ЗАО AzerGold приступило ко второму этапу геологических исследований – проведению первичной разведки на участке золотого проявления «Тутхун», расположенном в Кельбаджарском районе, относящемся к административной территории Восточно-Зангезурского экономического района.

Так, завершив первый этап исследований – поисково-оценочные работы на очищенном от мин и неразорвавшихся боеприпасов участке площадью 5703 га из общей площади проявления в 27 360 га, ЗАО перешло ко второму этапу деятельности. В ходе второго этапа исследований проводятся буровые работы. Затем будет предварительно определен объем руды и будут проведены металлургические исследования для определения количества извлекаемого из руды металла. Параллельно продолжаются работы по очистке проявления «Тутхун» от мин и неразорвавшихся боеприпасов, и по мере очистки территории ЗАО проводит поэтапные геологические исследования.

Кроме того, AzerGold использует инновационные методы разведки, чтобы частично компенсировать потери времени, необходимые для разминирования земель. В связи с этим в 2022 году впервые в Кавказском регионе была проведена неинвазивная гиперспектральная спутниковая съемка на площади 1624 км², охватывающей не только Кельбаджарский район, но и часть Лачинского района. В результате удалось сократить объем буровых работ, требующих значительного времени и затрат, и создать условия для проведения исследований на меньшей площади в точно определенных координатах.

Напомним, что участок «Тутхун» расположен в Кельбаджарском районе, в бассейне реки Тутхун, которая является правым притоком реки Тертер. По результатам исследований и оцифровки геологических материалов, датируемых 1958-1990 годами, прогнозируется наличие на этом участке золота, серебра и частично медьсодержащих минералов промышленного значения.

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