Асад впервые обошел войска Турции

Ходили слухи, что Башар Асад, которого не было на церемонии принесения присяги парламентом в Дамаске, опасается возможного госпереворота или покушения со стороны Ирана. А потому, дескать, счел за лучшее уехать на время в Санкт-Петербург и обосноваться там в частной резиденции, любезно предоставленной руководством России. В последний раз сирийский президент встречался 24 июля с Владимиром Путиным в Москве, после чего не появлялся перед камерами в течение месяца и объявился, наконец, только накануне. Близкий к Асаду профессор Кутейбе Касим аль-Араб, подтвердив, что сирийский лидер действительно находился в России, заявил, что одной из причин, по которой Асад был вынужден оставаться в Санкт-Петербурге, было желание защитить себя от «провокаций со стороны таких стран, как Иран», лидеров которого решительно не устраивает намечающееся сближение между Сирией и Турцией, а потому они всячески мешают встрече Реджепа Тайипа Эрдогана с Башаром Асадом.

Накануне президент Сирии появился на публике после месячного перерыва, приняв участие в заседании сирийского парламента. Свое выступление в законодательном собрании Асад начал с положительной оценки процесса нормализации отношений с Турцией, сообщив депутатам о продолжении переговоров между высокопоставленными чиновниками Анкары и Дамаска. Наибольшее внимание в выступлении Асада привлекло упоминание о подразделениях армии Турции на севере Сирии. В предыдущих заявлениях Асад неизменно ставил вопрос нормализации отношений с Анкарой в зависимость от вывода турецких войск с территории севера Сирии. Однако на сей раз сирийский лидер прямо заявил, что готов сесть за стол переговоров с Турцией без предварительных условий. Отметив, что на начальном этапе сирийско-турецких переговоров по нормализации не было достигнуто значительных результатов, Башар Асад заявил, что усилия Турции, направленные на борьбу с терроризмом и возвращение на родину сирийских беженцев, во многом созвучны интересам Дамаска, который также заинтересован в искоренении терроризма и рассчитывает на достижение таких условий, при которых Турция согласится вывести свои войска с суверенной территории Сирии. Асад предложил возобновить обсуждения, провести встречи и сделать совместные заявления об их результатах.

Официальная Анкара с удовлетворением восприняла заявление Асада. По некоторым сведениям, еще до его выступления в парламенте было достигнуто соглашение о начале переговоров между Анкарой и Дамаском без предварительных условий. Отмечается, что для нормализации отношений со всеми странами, с которыми у Турции были или наблюдаются проблемы, Анкара применяет в целом один и тот же формат: вначале проводятся встречи помощников руководителей разведывательных служб, затем встречаются их руководители, после чего, если выполнены промежуточные условия, организовывается встреча руководителей соответствующих министерств и уже на завершающем этапе – встреча лидеров. Отметим, что в случае с Сирией этот формат реализовывался в рамках Астанинского процесса и при прямом посредничестве России. Однако из-за требований сирийской стороны о выводе турецких войск переговоры были приостановлены почти на год. И вот теперь Асад дал зеленый свет для ведения переговоров без условий.