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Макрон никак не выберет премьера

11:45 141

В среду президент Франции Эммануэль Макрон продолжил консультации с политическими партиями о назначении нового премьер-министра после того, как отказался назначать кандидата от левого блока. Об этом сообщает BFMTV.

28 августа Макрон продолжит консультации с политиками, которые продолжаются с прошлой пятницы. С президентом встретятся Лоран Вокье – руководитель фракции правых «Республиканцев» в Национальной ассамблее, глава фракции республиканцев в Сенате Брюно Ретайо и вице-президент Нацассамблеи от «Республиканцев» Анни Женевар.

Перед тем во вторник Макрон общался с центристской группой Liot, лидером Modem Франсуа Байру и экс-премьером Эдуаром Филиппом, а в понедельник – с лидерами «Национального объединения».

Тем временем социалисты продолжают спорить по поводу того, блокировать ли назначение премьера, если это будет кто-то левых взглядов, но не из состава блока «Новый народный фронт».

Избранный от социалистов депутат, экс-президент Франсуа Олланд заявил об «институциональной ошибке» Макрона из-за того, что тот не захотел назначать премьером кандидатку от левых Люси Касте, и этот вопрос должен был решаться в Национальной ассамблее.

Напомним, наиболее крайняя левая партия «Непокоренная Франция» призвала выходить на протесты 7 сентября из-за отказа Макрона утвердить левое правительство.

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