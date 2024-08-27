Израиль начал воевать в полную силу

Армия обороны Израиля действует «в полную силу» в районе городов Дженин и Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан из-за попыток Ирана создать еще один фронт против еврейского государства. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, одновременно призвав военных бороться с этой угрозой столь же решительно, как и в секторе Газа, эвакуируя гражданское население из зон боев.

«С прошлой ночи Армия обороны Израиля действует в полную силу в лагерях беженцев Дженин и Тулькарм» с целью уничтожения созданной там Ираном «террористической инфраструктуры», написал Кац в X. По мнению министра, Израиль «должен бороться с этой угрозой столь же решительно, как и с террористическими структурами в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и любые необходимые меры». «Иран работает над созданием восточного фронта террора против Израиля на Западном берегу реки Иордан по образцу Газы и Ливана, финансируя и вооружая террористов и контрабандой завозя современное оружие из Иордании», - мотивировал свой призыв Кац.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.