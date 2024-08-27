В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам

Напомним, минувшей ночью была атакована нефтебаза вблизи поселка Молодежный в Каменском районе, в то время как фактически уничтоженная нефтебаза в Пролетарске горит уже 11 день подряд.

«Сначала били по НПЗ. Здесь проблема была в том, что плотно закрыть все объекты переработки даже в европейской части РФ - невозможно. Никаких ПВО не хватит, учитывая протяженность фронта и необходимость прикрывать также аэродромы и другие военные объекты», - объясняет собеседник. По его словам, на ремонт уже разбитой инфраструктуры были брошены все силы, но и Украина увеличила интенсивность и дальность ударов.

«Мы не понимаем, где у нас будет гореть завтра утром. И это большая проблема. Теперь они выбивают важные для нас нефтебазы и узлы. Например, затонувший паром в порту «Кавказ» - серьезный удар, несмотря на наличие Крымского поста», - подчеркнул собеседник.

В Минобороны России отказались комментировать, влияют ли удары по нефтебазам на поставки топлива войскам. Однако там обратили внимание, что выгорает не только топливо, а уничтожается также инфраструктура. И на её восстановление нужны будут не только средства, но и время, что может быть проблемным в условиях войны.