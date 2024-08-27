USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Новость дня
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова

В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам

11:51 585

Источники в правительстве России не скрывают, что удары ВСУ за последние полгода нанесли серьезный ущерб нефтегазовому сектору страны, пишут близкие к спецслужбам РФ телеграм-каналы.

Напомним, минувшей ночью была атакована нефтебаза вблизи поселка Молодежный в Каменском районе, в то время как фактически уничтоженная нефтебаза в Пролетарске горит уже 11 день подряд.

«Сначала били по НПЗ. Здесь проблема была в том, что плотно закрыть все объекты переработки даже в европейской части РФ - невозможно. Никаких ПВО не хватит, учитывая протяженность фронта и необходимость прикрывать также аэродромы и другие военные объекты», - объясняет собеседник. По его словам, на ремонт уже разбитой инфраструктуры были брошены все силы, но и Украина увеличила интенсивность и дальность ударов.

«Мы не понимаем, где у нас будет гореть завтра утром. И это большая проблема. Теперь они выбивают важные для нас нефтебазы и узлы. Например, затонувший паром в порту «Кавказ» - серьезный удар, несмотря на наличие Крымского поста», - подчеркнул собеседник.

В Минобороны России отказались комментировать, влияют ли удары по нефтебазам на поставки топлива войскам. Однако там обратили внимание, что выгорает не только топливо, а уничтожается также инфраструктура. И на её восстановление нужны будут не только средства, но и время, что может быть проблемным в условиях войны.

В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам
В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам
11:51 586
Израиль начал воевать в полную силу
Израиль начал воевать в полную силу
11:55 518
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 1135
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 3372
В России предотвращена серия терактов: идут задержания
В России предотвращена серия терактов: идут задержания видео
11:16 1753
Пашинян: «Не согласны – уходите»
Пашинян: «Не согласны – уходите»
10:59 2401
ОАЭ и Франция взломали телефон Дурова
ОАЭ и Франция взломали телефон Дурова обновлено 11:32
11:32 13424
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 18345
В Воронеже поражен склад с боеприпасами
В Воронеже поражен склад с боеприпасами
10:30 2102
Нетаньяху попросил усилить охрану сына
Нетаньяху попросил усилить охрану сына
10:27 1088
Горит еще одна российская нефтебаза
Горит еще одна российская нефтебаза видео
10:14 2519

ЭТО ВАЖНО

В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам
В России признали: Украина нанесла огромный ущерб нефтебазам
11:51 586
Израиль начал воевать в полную силу
Израиль начал воевать в полную силу
11:55 518
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 1135
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 3372
В России предотвращена серия терактов: идут задержания
В России предотвращена серия терактов: идут задержания видео
11:16 1753
Пашинян: «Не согласны – уходите»
Пашинян: «Не согласны – уходите»
10:59 2401
ОАЭ и Франция взломали телефон Дурова
ОАЭ и Франция взломали телефон Дурова обновлено 11:32
11:32 13424
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова
Крупное подразделение выведено из-под Микаила Джаббарова новость дополнена
27 августа 2024, 18:15 18345
В Воронеже поражен склад с боеприпасами
В Воронеже поражен склад с боеприпасами
10:30 2102
Нетаньяху попросил усилить охрану сына
Нетаньяху попросил усилить охрану сына
10:27 1088
Горит еще одна российская нефтебаза
Горит еще одна российская нефтебаза видео
10:14 2519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться