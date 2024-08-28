USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

Директор НИИ легочных заболеваний рассказала, как бороться с туберкулезом у детей

обновлено 16:03
16:03 1143

Пневмония – это серьезное заболевание, которое определяется развитием воспалительного процесса в легких, заявила директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

Она отметила, что патологический процесс требует обязательного назначения антибиотиков и симптоматических препаратов, а в тяжелых случаях - госпитализации ребенка: «У детей это заболевание часто имеет тяжелое течение ввиду незрелости органов дыхания, а также невозможности полноценно откашливать мокроту. Трудность диагностики пневмонии у детей заключается в том, что первые симптомы заболевания практически не отличаются от симптомов простуды или гриппа. Так, отличить клиническую картину бактериальной формы пневмонии от гриппа сложно. Симптомы включают озноб, высокую температуру, повышенное потоотделение, кашель, одышку, учащенное сердцебиение».

Специалист подчеркнула, что при малейших признаках пневмонии или других патологий органов дыхания у детей родители должны немедленно обращаться к врачу: «Если есть подозрение, что у ребенка пневмония, эта причина является серьезным критерием для обращения в медицинское учреждение. При отсутствии своевременной помощи у больного ребенка могут развиться хронические бронхолегочные нарушения».

Директор НИИ также заявила, что туберкулез не оказывает влияния ни на один из периодов родов. По ее словам, послеродовой период в большинстве случаев протекает благоприятно: «Матери, страдающие туберкулезом легких, рожают практически здоровых детей. Специфика влияния туберкулеза на беременность, роды и послеродовой период не определена».

Ахундова добавила, что преждевременные роды при туберкулезе встречаются в 6% случаев, а запоздалые роды - крайне редко. Физиология родов, по ее словам, отличается высокой стабильностью.

*** 12:25

Сегодня на официальной странице Минздрава в Instagram состоится очередной прямой эфир, посвященный теме туберкулеза и болезней легких.

Гостем прямого эфира станет директор НИИ легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова.

Во время эфира вы можете задать интересующие вопросы по теме в разделе комментариев или непосредственно специалисту во время прямого эфира.

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5639
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1697
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7959
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4635
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4662
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1230
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 705
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2636
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18661
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2093
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3810

ЭТО ВАЖНО

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5639
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1697
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7959
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4635
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4662
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1230
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 705
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2636
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18661
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2093
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться