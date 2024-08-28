Директор НИИ легочных заболеваний рассказала, как бороться с туберкулезом у детей

Она отметила, что патологический процесс требует обязательного назначения антибиотиков и симптоматических препаратов, а в тяжелых случаях - госпитализации ребенка: «У детей это заболевание часто имеет тяжелое течение ввиду незрелости органов дыхания, а также невозможности полноценно откашливать мокроту. Трудность диагностики пневмонии у детей заключается в том, что первые симптомы заболевания практически не отличаются от симптомов простуды или гриппа. Так, отличить клиническую картину бактериальной формы пневмонии от гриппа сложно. Симптомы включают озноб, высокую температуру, повышенное потоотделение, кашель, одышку, учащенное сердцебиение».

Специалист подчеркнула, что при малейших признаках пневмонии или других патологий органов дыхания у детей родители должны немедленно обращаться к врачу: «Если есть подозрение, что у ребенка пневмония, эта причина является серьезным критерием для обращения в медицинское учреждение. При отсутствии своевременной помощи у больного ребенка могут развиться хронические бронхолегочные нарушения».

Директор НИИ также заявила, что туберкулез не оказывает влияния ни на один из периодов родов. По ее словам, послеродовой период в большинстве случаев протекает благоприятно: «Матери, страдающие туберкулезом легких, рожают практически здоровых детей. Специфика влияния туберкулеза на беременность, роды и послеродовой период не определена».

Ахундова добавила, что преждевременные роды при туберкулезе встречаются в 6% случаев, а запоздалые роды - крайне редко. Физиология родов, по ее словам, отличается высокой стабильностью.