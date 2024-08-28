Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов

Вооруженные силы Украины пытаются вторгнуться в город Курчатов Курской области. Об этом заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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Российские военные корреспонденты сообщают, что украинская армия приближается к одной из ключевых автомагистралей региона Курск – Рыльск. Российские власти закрыли движение на этом шоссе.

Российский Z-военкор Романов сообщает, что ВСУ атакуют российских военных FPV-дронами прямо на трассе. Таким образом украинские военные отрезают российские подразделения от регулярного снабжения.



"Начались плотные атаки транспорта с FPV ВС Украины на трассе Курск – Рыльск. Трасса закрылась для гражданского транспорта", - пишет российский Z-военкор. Романов заявляет о необходимости начать эвакуацию гражданского населения из двух важнейших населенных пунктов Рыльска и Льгова. На трассе уже видны подбитые машины российских военных. Российские военные часто используют гражданский транспорт в качестве маскировки".



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