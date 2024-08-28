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Дуров освобожден из-под стражи
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Дуров освобожден из-под стражи

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов

видео, обновлено
18:40 5644

Вооруженные силы Украины пытаются вторгнуться в город Курчатов Курской области. Об этом заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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Российские военные корреспонденты сообщают, что украинская армия приближается к одной из ключевых автомагистралей региона Курск – Рыльск. Российские власти закрыли движение на этом шоссе.

Российский Z-военкор Романов сообщает, что ВСУ атакуют российских военных FPV-дронами прямо на трассе. Таким образом украинские военные отрезают российские подразделения от регулярного снабжения.

"Начались плотные атаки транспорта с FPV ВС Украины на трассе Курск – Рыльск. Трасса закрылась для гражданского транспорта", - пишет российский Z-военкор. Романов заявляет о необходимости начать эвакуацию гражданского населения из двух важнейших населенных пунктов Рыльска и Льгова. На трассе уже видны подбитые машины российских военных. Российские военные часто используют гражданский транспорт в качестве маскировки".

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Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кировскую область России с помощью БПЛА. Целью был завод «Зенит» в городе Котельниче, сообщает губернатор Кировской области Александр Соколов.

Первый украинский дрон-камикадзе примерно в 10 часов утра попал в пустой нефтяной резервуар. Беспилотник взорвался и загорелся. Спустя 40 минут второй БПЛА атаковал еще один резервуар с нефтепродуктами.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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