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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Россия бросает юных призывников в бои с наступающей украинской армией? Кремль не комментирует

13:46 1565

Как сообщают независимые российские источники, правительство России бросает в Курскую область неподготовленных и необученных солдат срочной службы.

По сообщениям российских СМИ, срочников 290-го ракетного полка из республики Марий Эл Приволжского федерального округа бросают в бой в Курскую область, часть которой захвачена украинской армией. Об этом журналистам сообщают родители призывников.

К примеру, мать российского призывника, который родом из Московской области и служит в 290 ракетном полку (в/ч 93876) в Марий Эл, рассказала, что ее сына принудили подписать контракт и отправиться в Курскую область.

В свою очередь, Кремль в лице пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова опровергает растиражированные сообщения. "Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", - ответил Песков журналистам.

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