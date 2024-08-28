Как сообщают независимые российские источники, правительство России бросает в Курскую область неподготовленных и необученных солдат срочной службы.

По сообщениям российских СМИ, срочников 290-го ракетного полка из республики Марий Эл Приволжского федерального округа бросают в бой в Курскую область, часть которой захвачена украинской армией. Об этом журналистам сообщают родители призывников.

К примеру, мать российского призывника, который родом из Московской области и служит в 290 ракетном полку (в/ч 93876) в Марий Эл, рассказала, что ее сына принудили подписать контракт и отправиться в Курскую область.

В свою очередь, Кремль в лице пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова опровергает растиражированные сообщения. "Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", - ответил Песков журналистам.