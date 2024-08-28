Литва готовится к войне?

Литва решила дополнительно выделить 36 миллионов евро из бюджета на оборону. Об этом заявила министр экономики республики Аушрине Армонайте.

По ее словам, выделенные Вильнюсом средства направят на поддержку литовских оборонных предприятий.

«За счет создания благоприятной среды для роста всей оборонно-промышленной отрасли страны мы обеспечиваем потребности Литвы и всей Европы в сфере обороны и безопасности», — отметила она.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что оборонное ведомство республики намерено впервые приобрести морские дроны для применения в Балтийском море.