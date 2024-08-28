USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Литва готовится к войне?

13:53 1018

Литва решила дополнительно выделить 36 миллионов евро из бюджета на оборону. Об этом заявила министр экономики республики Аушрине Армонайте.

По ее словам, выделенные Вильнюсом средства направят на поддержку литовских оборонных предприятий.

«За счет создания благоприятной среды для роста всей оборонно-промышленной отрасли страны мы обеспечиваем потребности Литвы и всей Европы в сфере обороны и безопасности», — отметила она.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что оборонное ведомство республики намерено впервые приобрести морские дроны для применения в Балтийском море.

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 139
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 240
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 154
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 659
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3229
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 776
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1231
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 857
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4336
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5790
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3268

ЭТО ВАЖНО

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 139
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 240
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 154
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 659
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3229
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 776
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1231
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 857
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4336
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5790
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться