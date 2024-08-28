Ликвидирован один из лидеров РПК
13:58 693
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала в иракском городе Сулеймания одного из лидеров террористической «Рабочей Партии Курдистана» (РПК) Гюлюстан Текили под кодовым именем «Пелин Батман».
Сообщается, что Текили влилась в ряды РПК в 1998 году и долгие годы находилась в розыске. Она отвечала за распространение пропаганды и дезинформации.
На основе поступившей информации сотрудники MİT точным ударом ликвидировали террористку.
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