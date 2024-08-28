USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Ликвидирован один из лидеров РПК

Отдел информации
13:58 693

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала в иракском городе Сулеймания одного из лидеров террористической «Рабочей Партии Курдистана» (РПК) Гюлюстан Текили под кодовым именем «Пелин Батман».

Сообщается, что Текили влилась в ряды РПК в 1998 году и долгие годы находилась в розыске. Она отвечала за распространение пропаганды и дезинформации.

На основе поступившей информации сотрудники MİT точным ударом ликвидировали террористку.

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 141
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 245
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 156
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 662
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3230
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 779
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1234
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 859
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4336
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5791
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3271

ЭТО ВАЖНО

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 141
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 245
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 156
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 662
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3230
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 779
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1234
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 859
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4336
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5791
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться