Кремль поддакивает Трампу

К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о том, что нападение ВСУ на Курскую область грозит Третьей мировой войной.