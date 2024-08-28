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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Кремль поддакивает Трампу

14:03 800

К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о том, что нападение ВСУ на Курскую область грозит Третьей мировой войной.

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