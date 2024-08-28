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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Армянскую клубнику не пустили в Москву

14:05 1244

Роспотребнадзор обнаружила в поступившей из Армении клубнике опасный пестицид тебуконазол, который разрушает эндокринную систему и запрещен во многих странах помимо России. Ягоды должны были продаваться в столице, а также в Московской и Тульской областях.

Как пишут российские СМИ, пестициды обнаружили в четырехтонной партии, которую отобрали на проверку 21 августа. В образце проверяли количество пестицидов трифлоксистробин и тебуконазол. Первый, судя по некоторым исследованиям, влияет на репродуктивность или фертильность.

Препараты на основе второго вещества, как сообщается, относятся ко второму классу опасности для человека, а также разрушает эндокринную систему. В итоге в продукции было обнаружено 0,152 мг/кг тебуконазола. Его показатель не нормируется, но наличие в продукции уже считается небезопасным. Кроме того, 16 августа проверяли другую партию клубники из Армении. Там было превышено содержание пестицида бупиримат (0,690 мг/кг).

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