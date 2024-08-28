USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Зачем нужно Министерство единства?

14:11 1319

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны возвращаться на родину добровольно, а не под давлением, и анонсировал создание Министерства единства.

Отметим, что накануне на пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский подчеркнул важность добровольного возвращения украинцев из-за рубежа и необходимость создания Министерства единства для решения этой задачи.

Зеленский в своей речи на пресс-конференции затронул вопрос возвращения украинских граждан из-за границы, подчеркнув, что этот процесс должен происходить без какого-либо принуждения: "Конечно, я только за, если украинцы приедут, но без принуждения".

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 154
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 265
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 160
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 671
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3232
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 783
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1243
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 862
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4341
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5795
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3274

ЭТО ВАЖНО

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 154
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 265
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 160
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 671
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3232
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 783
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1243
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 862
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4341
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5795
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться