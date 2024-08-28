Зачем нужно Министерство единства?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны возвращаться на родину добровольно, а не под давлением, и анонсировал создание Министерства единства.

Отметим, что накануне на пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский подчеркнул важность добровольного возвращения украинцев из-за рубежа и необходимость создания Министерства единства для решения этой задачи.

Зеленский в своей речи на пресс-конференции затронул вопрос возвращения украинских граждан из-за границы, подчеркнув, что этот процесс должен происходить без какого-либо принуждения: "Конечно, я только за, если украинцы приедут, но без принуждения".