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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Выборы в Грузии под лупой ЕС

14:17 520

Евросоюз будет пристально наблюдать за ходом парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября. Об этом заявил представитель Евросоюза.

«ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, а также соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в Брюсселе «обеспокоены заявлениями премьер-министра и других должностных лиц «Грузинской мечты» относительно запрета всех оппозиционных партий».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении выборов в парламент страны на 26 октября.

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