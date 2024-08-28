Выборы в Грузии под лупой ЕС

Евросоюз будет пристально наблюдать за ходом парламентских выборов в Грузии, которые состоятся 26 октября. Об этом заявил представитель Евросоюза.

«ЕС ожидает, что эти выборы будут конкурентными, а также соответствовать международным стандартам и отражать волю грузинского народа», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в Брюсселе «обеспокоены заявлениями премьер-министра и других должностных лиц «Грузинской мечты» относительно запрета всех оппозиционных партий».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении выборов в парламент страны на 26 октября.