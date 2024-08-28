Глава Палестины у МБС
Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман принял в Эр-Рияде главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает саудовское информагентство SPA.
В ходе встречи, как сообщается, были обсуждены последние события в секторе Газа и в регионе. С саудовской стороны во встрече приняли участие также глава МИД бин Фархан, министр обороны аль-Сауд, начальник разведки аль-Хумайдан, а с палестинской - глава разведки Фарадж и министр по гражданским делам Палестинской автономии аль-Шейх.