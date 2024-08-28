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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Турция может заменить Украину

14:24 1927

Россия все еще рассматривает реализацию проекта поставок газа через Турцию. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, работа в рамках планов по созданию газового хаба в Турции ведется.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.

"Есть альтернативные маршруты. Вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет, то есть альтернативные маршруты есть", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие есть альтернативы по поставке газа заинтересованным странам.

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