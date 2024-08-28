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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Боррель все еще грезит о перемирии в Газе

14:36 255

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал объявить трехдневное перемирие в секторе Газа, чтобы вакцинировать детей от полиомиелита. Об этом он написал в X.

По словам Борреля, быстрое распространение полиомиелита угрожает всем детям в Газе, которые уже ослаблены «перемещением, скитаниями и недоеданием».

«Я призываю к немедленному 3-дневному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить возможность вакцинации силами ВОЗ и ЮНИСЕФ, независимо от более широких переговоров», – подчеркнул он.

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