Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу директора реабилитационного центра «Угур йолу» Шамиля Меньяева, а также сотрудников центра – Турхана Аллахвердиева и Эльмана Мехтиева, привлеченных к уголовной ответственности по факту трагической гибели 27-летнего пациента.

Как сообщает haqqin.az, 1 февраля прошлого года насильно помещенный близкими на лечение в центр «Угур йолу» в поселке Новханы Рома Фаттахов в первый же день пребывания в центре утопился в бассейне во дворе.

Сообщается, что директор центра Шамиль Меньяев и два вышеупомянутых сотрудника, представившись полицейскими, насильно усадили Рому, страдавшего от наркотической зависимости, в автомобиль и отвезли в центр. Поняв, куда его привезли, Фаттахов вначале кричал и оказывал сопротивление. Через некоторое время его обнаружили без сознания в бассейне во дворе центра. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Меньяев был привлечен к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий, а Аллахвердиев и Мехтиев – по статье о служебном подлоге.

На суде обвиняемые не признали себя виновными. Они утверждали, что бассейн был неглубоким, и Фаттахов утонул потому, что находился под воздействием наркотиков. Также подсудимые отрицали, что выдавали себя за сотрудников полиции.