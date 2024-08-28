Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу директора реабилитационного центра «Угур йолу» Шамиля Меньяева, а также сотрудников центра – Турхана Аллахвердиева и Эльмана Мехтиева, привлеченных к уголовной ответственности по факту трагической гибели 27-летнего пациента.
Как сообщает haqqin.az, 1 февраля прошлого года насильно помещенный близкими на лечение в центр «Угур йолу» в поселке Новханы Рома Фаттахов в первый же день пребывания в центре утопился в бассейне во дворе.
Сообщается, что директор центра Шамиль Меньяев и два вышеупомянутых сотрудника, представившись полицейскими, насильно усадили Рому, страдавшего от наркотической зависимости, в автомобиль и отвезли в центр. Поняв, куда его привезли, Фаттахов вначале кричал и оказывал сопротивление. Через некоторое время его обнаружили без сознания в бассейне во дворе центра. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Меньяев был привлечен к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий, а Аллахвердиев и Мехтиев – по статье о служебном подлоге.
На суде обвиняемые не признали себя виновными. Они утверждали, что бассейн был неглубоким, и Фаттахов утонул потому, что находился под воздействием наркотиков. Также подсудимые отрицали, что выдавали себя за сотрудников полиции.
Шамиль Меньяев в своих показаниях отметил, что сам раньше употреблял наркотики и, излечившись, решил открыть реабилитационный центр для помощи зависимым. Аллахвердиев и Мехтиев, по их словам, работали в центре волонтерами.
Затем выступил брат потерпевшего, который рассказал, что искал способы избавить Рому Фаттахова от наркозависимости, и, увидев объявление о центре, позвонил по указанному номеру. За лечение он должен был платить 1 500 манатов в месяц. По его словам, сотрудники центра рассказали ему, что представятся Роме полицейскими, и он согласился, уплатив за это дополнительно 800 манатов.
Правопреемник заявил, что требует наказания для Меньяева и Аллахвердиева, а к Эльману Мехтиеву претензий не имеет, так как «не знаком с ним».
Суд приговорил Шамиля Меньяева к 4, Турхана Аллахвердиева – к 3 годам лишения свободы. Эльман Мехтиев отделался условным сроком в 1 год, его освободили в зале суда.