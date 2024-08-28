USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Украинский беспилотник залетел в Польшу... и не вылетел

14:50 677

Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский.

«В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат, а также вертолеты и беспилотники», - заявил Горышевский.

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 177
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 293
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 167
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 684
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3235
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 792
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1258
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 870
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4351
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5801
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3284

ЭТО ВАЖНО

Брата Дурова объявили в розыск
Брата Дурова объявили в розыск
15:36 177
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
F-35 или C-400? Турция сделала выбор
15:35 293
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом
15:29 167
Дурова обвинили в насилии над детьми
Дурова обвинили в насилии над детьми
15:21 684
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
Новость про Макрона и Дурова оказалась фейком
12:12 3235
Турецкие миллиардеры держатся в тени
Турецкие миллиардеры держатся в тени
15:09 792
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы
14:56 1258
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
Директор реабилитационного центра Меньяев получил 4 года
14:47 870
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск
Украинская армия пытается захватить ключевую автомагистраль Курск – Рыльск видео
13:35 4351
Нахчыван под обстрелом
Нахчыван под обстрелом
10:04 5801
Трамп о наступлении Украины на Курск
Трамп о наступлении Украины на Курск
13:24 3284
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться