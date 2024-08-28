Украинский беспилотник залетел в Польшу... и не вылетел
14:50 677
Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский.
«В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат, а также вертолеты и беспилотники», - заявил Горышевский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!