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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы

14:56 1259

Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться очень сложной для украинской армии: российские войска оккупировали населенные пункты Калиново, Мемрик и практически всю Новогродовку. Об этом сообщает DeepState.

По информации украинских СМИ, россияне продолжают развивать успех и оказывают существенное давление в направлении Селидово. Российские войска используют большое количество FPV-дронов, артиллерию и живую силу.

Возникла критическая ситуация на дороге Покровск – Селидово. В свою очередь, Киев перебрасывает свободные резервы на данный участок фронта.

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