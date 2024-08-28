Российские войска у Покровска. Украинцы перебрасывают свежие силы

Ситуация на Покровском направлении продолжает оставаться очень сложной для украинской армии: российские войска оккупировали населенные пункты Калиново, Мемрик и практически всю Новогродовку. Об этом сообщает DeepState.

По информации украинских СМИ, россияне продолжают развивать успех и оказывают существенное давление в направлении Селидово. Российские войска используют большое количество FPV-дронов, артиллерию и живую силу.

Возникла критическая ситуация на дороге Покровск – Селидово. В свою очередь, Киев перебрасывает свободные резервы на данный участок фронта.