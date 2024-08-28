Турецкие миллиардеры держатся в тени

В Турции определены рекордсмены по уплате налогов за 2023 год. В этом году по этому показателю братья Байрактары обошли семью Коч, (владельцы Koç Holding — крупнейшего финансово-промышленного конгломерата Турции).

Согласно заявлению Управления доходов Турции, рекордсменом по налогу на доходы за 2023 год стал председатель правления компании Baykar Makina Сельджук Байрактар. Второе место занял его брат Халук Байрактар, а третье — Мустафа Рахми Коч. Братья Байрактары лидируют в этом списке с 2020 года. Следует отметить, что компания Baykar с 2020 года занимает позицию мирового лидера по продаже беспилотных летательных аппаратов.

72 позиции в ТОП-100 списке турецких налогоплательщиков занимают жители Стамбула, далее следуют Анкара, Измир и Газиантеп.

Также сообщается, что 73 налогоплательщика из ТОП-100 предпочитают сохранять анонимность. Часть из них, вероятно, опасается требований профсоюзов и работников о повышении зарплат, другие опасаются за свою безопасность.

Практика конфиденциальности налоговых данных не уникальна для Турции. К примеру, в США и Германии налоговая информация остается конфиденциальной. Япония до 2006 года публиковала списки крупнейших налогоплательщиков, но затем отказалась от этой практики по соображениям безопасности.