В Грузии появится государственная религия

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» планирует объявить православие государственной религией. Это является тем конституционным изменением, которое партия ранее анонсировала, не сказав, в чем именно оно заключается. В заявлении партии 20 августа говорилось о необходимости получить конституционное большинство по итогам парламентских выборов 26 октября. В документе перечислено несколько пунктов, для чего ей нужно конституционное большинство. В числе прочего в заявлении говорилось, что в правящей партии идут переговоры по одному вопросу, о котором станет известно позже.

«Со стороны властей было подобное предложение. В этом случае мы должны акцентировать внимание на содержании. В последнее время мы видим, что власти проводят линию по защите национальных ценностей и традиций. Также проводят мирную политику и многое делают для Церкви, поэтому и это предложение мы должны рассматривать в том контексте, что власти хотят еще большего укрепления роли и статуса Церкви», - заявил Джагмаидзе.

По его словам, сама формулировка – «объявление государственной религией» - не столь принципиальна. Он также подтвердил, что 26 августа в Патриархии состоялась встреча с участием епископов, но она была спонтанной, и не все руководители епархий приняли в ней участие. Продолжить обсуждение планируется 29 августа.