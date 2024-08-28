Дональд Трамп пригласил в свою команду переходного периода бывшего независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Трамп назвал его «отличным, умным парнем». Тот станет у него «почетным председателем команды». До этого Кеннеди сообщил в интервью Такеру Карлсону, что его пригласили в команду Трампа, чтобы он «подыскивал людей, которые стали бы работать в будущем правительстве». Haqqin.az неоднократно писал об этом индивидууме. Роберт Кеннеди-младший полностью провалил свою избирательную команду и не знал, куда ему деться. Он толкнулся в двери штаба Камалы Харрис, но там его не приняли. У Камалы любят улыбчивых людей, как она сама. А мрачное лицо Кеннеди со следами многолетнего алкоголизма может лишь внушать страх. Не комильфо!

Тогда RFK, как его называют в стране, поплелся к Трампу, пообещав отдать ему всех своих сторонников. Трамп, конечно, заключил его в объятия — ему личико Кеннеди даже приятно. У них состоялся совместный митинг в городе Фениксе, на котором Трамп назвал RFK «умным, способным парнем». А ведь всего четыре месяца назад он называл его «радикальным левым лунатиком». Многочисленное семейство Кеннеди уже давно подозревает, что на сыне талантливого сенатора Роберта Кеннеди и племянника великого президента Джона Кеннеди природа здорово отдыхает. Но когда тот бросился к Трампу, это был вызов всей семье - в течение многих лет она голосовала исключительно за демократов, иного и быть не могло. Теперь оппортуниста вряд ли пригласят когда-либо за семейный стол. Но ему плевать. Теперь он займет видный пост в администрации Трампа, если тот, конечно, выиграет выборы. Вот возьмет и сделает RFK помощником по национальной безопасности. Или госсекретарем.

И поскольку такая возможность теоретически существует, то не худо бы присмотреться к многогранным талантам Роберта Кеннеди–младшего, с именем которого связано несколько совершенно невероятных историй. Вот одна из них. В 2014 году собака одного из местных жителей обнаружила в кустах Центрального парка Нью-Йорка мертвого медвежонка. Полиция расследовала причины его смерти, но так ничего и не нашла. И вот теперь, спустя 10 лет, Кеннеди пролил свет на эту историю. В сети Маска Х RFR написал, что это он подкинул мертвого медвежонка. Он обнаружил его, гуляя в долине реки Гудзон. Медвежонка совершенно очевидно сбила машина. По всем законам об этом следовало оповестить местные власти и соответствующую инспекцию для животных. Но Кеннеди ведь не дурак, он бросил тушку в багажник своего фургона с тем, чтобы привести домой, снять шкуру и поужинать медвежатиной. Однако, по его словам, времени у него было мало, нужно было срочно улетать куда-то. К тому же он стал волноваться, что оставил на месте находки слишком много следов. И вот, поговорив с друзьями, когда все были уже порядком под газом, он решил подбросить медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, любимом месте прогулок горожан. Рядом с трупом несчастного животного был брошен старый велосипед. Якобы это он сбил медвежонка.

Независимый в этом году кандидат в президенты США решил, что кому-то будет очень смешно, когда он наткнется на мертвого мишку. Бамбарбия кергуду! Шутка! А теперь эта история полностью затмила сообщение о том, что Трамп пригласил Кеннеди в свою команду. Но есть и еще новости, связанные с именем этого человека, которого сейчас осуждает нация. Она стала достоянием гласности благодаря Кик Кеннеди, младшей дочке ветерана. Второй замечательный эпизод из жизни RFK произошел в 2012 году. Тогда Кеннеди сказали, что на пляже острова Squaw находится мертвый кит. И наш герой немедленно туда устремился, но не с пустыми руками, а с бензопилой. На пляже (да простят меня читатели за этот пересказ) он с помощью бензопилы отрезал киту голову. После этого голову погрузили на крышу семейного минивэна и пустились в путь. Как рассказывает Кик, когда машина набирала скорость, с кита текла жидкость в окошки, и все находившиеся внутри салона вынуждены были держать на головах и лицах пластиковые пакеты с отверстиями для рта. И так все пять часов до места назначения. «Но это было суперское приключение, - говорит Кик, которая, вероятно, недалеко ушла от своего папаши по умственному развитию. – Все, кто нас обгонял, смотрели на кита, открыв рты».