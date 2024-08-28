В американской политике быть идиотом не зазорно
Дональд Трамп пригласил в свою команду переходного периода бывшего независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. Трамп назвал его «отличным, умным парнем». Тот станет у него «почетным председателем команды». До этого Кеннеди сообщил в интервью Такеру Карлсону, что его пригласили в команду Трампа, чтобы он «подыскивал людей, которые стали бы работать в будущем правительстве».
Haqqin.az неоднократно писал об этом индивидууме. Роберт Кеннеди-младший полностью провалил свою избирательную команду и не знал, куда ему деться. Он толкнулся в двери штаба Камалы Харрис, но там его не приняли. У Камалы любят улыбчивых людей, как она сама. А мрачное лицо Кеннеди со следами многолетнего алкоголизма может лишь внушать страх. Не комильфо!
Тогда RFK, как его называют в стране, поплелся к Трампу, пообещав отдать ему всех своих сторонников. Трамп, конечно, заключил его в объятия — ему личико Кеннеди даже приятно. У них состоялся совместный митинг в городе Фениксе, на котором Трамп назвал RFK «умным, способным парнем». А ведь всего четыре месяца назад он называл его «радикальным левым лунатиком».
Многочисленное семейство Кеннеди уже давно подозревает, что на сыне талантливого сенатора Роберта Кеннеди и племянника великого президента Джона Кеннеди природа здорово отдыхает. Но когда тот бросился к Трампу, это был вызов всей семье - в течение многих лет она голосовала исключительно за демократов, иного и быть не могло. Теперь оппортуниста вряд ли пригласят когда-либо за семейный стол.
Но ему плевать. Теперь он займет видный пост в администрации Трампа, если тот, конечно, выиграет выборы. Вот возьмет и сделает RFK помощником по национальной безопасности. Или госсекретарем.
И поскольку такая возможность теоретически существует, то не худо бы присмотреться к многогранным талантам Роберта Кеннеди–младшего, с именем которого связано несколько совершенно невероятных историй.
Вот одна из них. В 2014 году собака одного из местных жителей обнаружила в кустах Центрального парка Нью-Йорка мертвого медвежонка. Полиция расследовала причины его смерти, но так ничего и не нашла.
И вот теперь, спустя 10 лет, Кеннеди пролил свет на эту историю. В сети Маска Х RFR написал, что это он подкинул мертвого медвежонка. Он обнаружил его, гуляя в долине реки Гудзон. Медвежонка совершенно очевидно сбила машина. По всем законам об этом следовало оповестить местные власти и соответствующую инспекцию для животных. Но Кеннеди ведь не дурак, он бросил тушку в багажник своего фургона с тем, чтобы привести домой, снять шкуру и поужинать медвежатиной.
Однако, по его словам, времени у него было мало, нужно было срочно улетать куда-то. К тому же он стал волноваться, что оставил на месте находки слишком много следов. И вот, поговорив с друзьями, когда все были уже порядком под газом, он решил подбросить медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка, любимом месте прогулок горожан. Рядом с трупом несчастного животного был брошен старый велосипед. Якобы это он сбил медвежонка.
Независимый в этом году кандидат в президенты США решил, что кому-то будет очень смешно, когда он наткнется на мертвого мишку. Бамбарбия кергуду! Шутка!
А теперь эта история полностью затмила сообщение о том, что Трамп пригласил Кеннеди в свою команду.
Но есть и еще новости, связанные с именем этого человека, которого сейчас осуждает нация. Она стала достоянием гласности благодаря Кик Кеннеди, младшей дочке ветерана.
Второй замечательный эпизод из жизни RFK произошел в 2012 году. Тогда Кеннеди сказали, что на пляже острова Squaw находится мертвый кит. И наш герой немедленно туда устремился, но не с пустыми руками, а с бензопилой.
На пляже (да простят меня читатели за этот пересказ) он с помощью бензопилы отрезал киту голову. После этого голову погрузили на крышу семейного минивэна и пустились в путь. Как рассказывает Кик, когда машина набирала скорость, с кита текла жидкость в окошки, и все находившиеся внутри салона вынуждены были держать на головах и лицах пластиковые пакеты с отверстиями для рта. И так все пять часов до места назначения. «Но это было суперское приключение, - говорит Кик, которая, вероятно, недалеко ушла от своего папаши по умственному развитию. – Все, кто нас обгонял, смотрели на кита, открыв рты».
Позднее Кеннеди сказал, что голова кита была ему нужна для проведения опытов, ведь он занимался охраной окружающей среды. Но теперь именно природоохранные группы всерьез заинтересовались действиями этого «эксперта».
В американской политике быть идиотом не зазорно. Они - уважаемые в стране люди, близкие к простому народу. Из таких, как Кеннеди-младший, можно сформировать замечательную «команду мечты» президента. Как для чего? Чтобы сделать Америку вновь великой!
P.S. В США вчера было опубликовано письмо 200 бывших сотрудников Джорджа Буша- старшего, сенаторов Джона Маккейна и Митта Ромни. Они написали, что второе президентство Дональда Трампа «очень сильно навредит жизни людей и ослабит наши святые институты». Подписанты, все республиканцы, говорят, что они будут голосовать за Камалу Харрис. «У нас немало противоречий с командой Харрис-Уолца, - подчеркивают они. - Но альтернатива просто неприемлема».