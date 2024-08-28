Трамп обвиняет Байдена и Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис причастны к июльскому покушению на него.

По его словам, они осложняли работу Секретной службы.

«Я думаю, что в определенной степени это вина Байдена и Харрис. Они пытались настроить против меня правительство, привлекли Минюст, чтобы достать меня. Они не были заинтересованы в моем здоровье и безопасности», - сказал он в интервью телеведущему Филу Макгроу, комментируя покушение.

Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы, добавил Трамп.