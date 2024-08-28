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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Дурова обвинили в насилии над детьми

15:21 702

Павел Дуров стал подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии, сообщает Forbes.

«Иск подала мать его троих детей Ирина Болгар, которая утверждает, что Дуров применял насилие к одному из них. Она также подала иск об опеке», — сообщает издание.

Оба иска были поданы после того, как Дуров якобы перестал платить алименты в размере 167 500 долларов в месяц.

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