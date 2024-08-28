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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

У Эрдогана сравнили главу МИД Израиля с Риббентропом

Отдел информации
15:29 178

Представитель правящей партии Турции (ПСР) Омер Челик резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о необходимости переселения жителей Западного берега реки Иордан.

Челик сравнил Каца с министром иностранных дел нацистской Германии Иоахимом фон Риббентропом.

«Нацистский министр иностранных дел Кац заявил: «Население Западного берега реки Иордан должно быть массово и насильно переселено, как в Газе». Нет сомнений, что Кац выбрал Риббентропа, министра иностранных дел Гитлера, в качестве примера для подражания. Этот геноцид нацелен на все человечество. Пока его не остановят, человечество находится под угрозой. Если (Израиль) не будет осужден за преступления против человечества, все ценности человеческой цивилизации окажутся нивелированы», - сказал Челик.

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