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Нахчыван под обстрелом
Новость дня
Нахчыван под обстрелом

Инженер Артем Лозовой хотел взорвать военкомат в Воронеже

15:27 188

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам инженера Артема Лозового по делу о госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Лозовой обвиняется в подрыве военкомата в Воронеже.

Судом установлено, что Лозовой решил участвовать в военных и иных действиях в составе украинского военизированного объединения Легион "Свобода России" и отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения одной из воинских частей в Воронеже.

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