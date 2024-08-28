Инженер Артем Лозовой хотел взорвать военкомат в Воронеже

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам инженера Артема Лозового по делу о госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Лозовой обвиняется в подрыве военкомата в Воронеже.

Судом установлено, что Лозовой решил участвовать в военных и иных действиях в составе украинского военизированного объединения Легион "Свобода России" и отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения одной из воинских частей в Воронеже.