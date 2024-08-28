Экс-звезда сборной Германии убирает мечеть в Стамбуле

Экс-футболиста сборной Германии турецкого происхождения Месута Озила заметили за уборкой мечети Шемси Ахмет-паши в Стамбуле.

Очевидцы сообщают, что Озил зашел в мечеть помолиться, и после намаза присоединился к уборке, которую проводили прихожане.

Месут Озил родился в Германии в турецкой семье. Выступал за такие известные клубы, как «Арсенал» и «Реал Мадрид». В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии по футболу.