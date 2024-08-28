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Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

Украинские солдаты убивают и мирных россиян

15:50 3116

Украинские солдаты расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница Нина Девятилова. РИА Новости опубликовало видео с показаниями свидетельницы.

Женщина также сообщила, что в Суджанском районе до сих пор в подвалах остаются люди.

"Мирные жители в плену у ВСУшников сидят где-то в подвале. А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шел по улице, они его расстреляли", - сказала женщина.

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