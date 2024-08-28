Украинские солдаты убивают и мирных россиян

Украинские солдаты расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница Нина Девятилова. РИА Новости опубликовало видео с показаниями свидетельницы.

Женщина также сообщила, что в Суджанском районе до сих пор в подвалах остаются люди.

"Мирные жители в плену у ВСУшников сидят где-то в подвале. А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шел по улице, они его расстреляли", - сказала женщина.