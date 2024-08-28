Северокорейцы испытали новое оружие перед отправкой в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об испытании реактивных систем залпового огня калибра 240 мм, оснащенной новой системой управления. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР.

США уже заявили, что пристально следят за северокорейской программой разработки БПЛА.

Наблюдатели не исключают, что КНДР тестирует артиллерию и крылатые ракеты с целью их дальнейшей отправки в РФ для использования в войне против Украины.