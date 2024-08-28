Украина ударила и по Рязанской ГРЭС: взрыв и пожар

В России на Рязанской ГРЭС прогремел взрыв, после чего на объекте начался пожар. Свидетелями происшествия стали двое россиян, снявшие пожары и задымление на камеры мобильных телефонов. Кадры быстро распространяются по соцсетям, а пользователи пытаются понять, стала ли ГРЭС объектом атаки Украины.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал "Украина 365".

Рязанская ГРЭС находится в 440 км от украинской границы и в 80 км к югу от областного центра Рязани.