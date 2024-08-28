Украинские невидимки – новое оружие против России

Через три недели после получения первой партии истребителей F-16 от западных партнеров Украина впервые применила их в воздушном бою. Это произошло 26 августа во время широкомасштабных атак России с применением ракет и дронов. По данным Forbes, украинские F-16, вооруженные ракетами «воздух-воздух» AIM-9 и AIM-120, вступили в бой, чтобы сбить крылатые ракеты, выпущенные российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95М3 на тысячи километров, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Результаты первого боевого применения этих истребителей, ранее входивших в состав Военно-воздушных сил Дании, пока не раскрыты. Однако президент Владимир Зеленский подтвердил на пресс-конференции, что F-16 сбивали российские ракеты. Ракетный обстрел Украины 26 августа стал самым масштабным за 29 месяцев войны. Россия атаковала соседнюю страну как ракетами, так и дронами-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 102 ракеты и 99 дронов. Эксперты пишут, что Киев оснащает свои истребители ракетами AIM-9 и AIM-120 1980-х годов выпуска. Большой плюс для Киева заключается и в том, что подобного вооружения много в арсенале союзников Украины. Западные эксперты уверены, что до конца года Киев будет использовать F-16 только в качестве ПВО для уничтожения ракет. Тем не менее как только парк F-16 существенно увеличится, удары будут наноситься по российским системам ПВО и самолетам ВКС РФ. Для защиты F-16 от российских ракет Украина использует установленные на истребителях интегрированные системы распределения Pylon Integrated Dispensing System и интегрированные системы Electronic Combat Pylon Systems: PIDS и ECIPS соответственно. PIDS выбрасывает металлические отражатели и ослепляющие ракеты для имитации приближающихся ракет с радиолокационным и инфракрасным наведением. ECIPS обеспечивает пассивную защиту в дополнение к активным отражателям и ослепляющим ракетам, включая глушитель для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетах.

Как ранее сообщал портал The Warzone со ссылкой на собственные источники, США улучшили РЭБ на украинских F-16, сделав их «невидимками» для российских радаров. Согласно поступающей информации, перед отправкой в Украину самолеты прошли глубокую модернизацию, в рамках которой инженеры 68-й эскадрильи РЭБ ВС США обновили машины, предназначенные для украинских ВВС. Американские специалисты совместно с инженерами из Европы перепрограммировали системы РЭБ на украинских истребителях F-16, которые превратили самолеты в настоящие «невидимки» для российских радаров. Совместно с партнерами специалисты протестировали работу обновленного комплекса. «Это необычная задача для нас. Тот факт, что команда смогла разобраться в системе за две недели и разработать лучшее программное обеспечение, неслыханно», — сказал командир 68-й эскадрильи. Начальник эскадрильи отметил, что одни только F-16 с перепрограммированными комплексами радиоэлектронного противодействия не обеспечат доминирование в воздухе, однако смогут предоставить ситуационное преимущество пилотам в достижении целей, которые могут обеспечить влияние и успех на поле боя. Хотя оптимизированные системы РЭБ не сделают F-16 неуязвимыми, они могут обеспечить критически важное преимущество в плане выживаемости для украинских пилотов, действующих в условиях плотной противовоздушной обороны. Учитывая, что для российской авиации борьба с модернизированными украинскими F-16 в воздухе будет сложной, Москва старается наносить удары по аэродромам, где они размещены. В этом контексте одной из критических задач для Украины является защита F-16 от ракетных ударов России на аэродромах.

Несколько дней назад Россия нанесла мощный ракетный удар по военному аэродрому в Хмельницкой области, где, по данным Министерства обороны, были размещены F-16. Результаты удара пока неизвестны, но некоторые российские телеграм-каналы утверждают, что по крайней мере один истребитель был уничтожен. Таким образом, несколько F-16, которые Украина получила, пока не могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, и Киев использует их в основном для защиты от воздушных атак. Это означает, что российские бомбардировщики Су-25 и Су-34 по-прежнему могут без значительных помех сбрасывать корректируемые авиабомбы на позиции украинской армии в Донбассе, продолжая уничтожать населенные пункты. Как известно, массовое применение таких бомб весом от 500 килограммов до 3 тонн стало значительным фактором в недавнем продвижении российской армии на Донбассе. Поскольку средства ПВО неэффективны против таких бомб, самым эффективным способом борьбы с ними является уничтожение бомбардировщиков на аэродромах или в воздухе. Именно поэтому Украина уже несколько месяцев пытается получить разрешение от Вашингтона на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по этим аэродромам. Пока такое разрешение не было предоставлено, но, по данным The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Байдена, после начала поставок дальнобойных ракет ATACMS в Украину Россия укрыла 90 процентов своих боевых самолетов на аэродромах, находящихся за пределами их радиуса действия.