В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане по обвинению в мошенничестве арестован адвокат Фуад Алиев. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).
Гарадагский районный суд избрал в отношении адвоката меру пресечения в виде ареста.
По информации Коллегии адвокатов, на основании жалоб граждан президиум коллегии принял решение приостановить деятельность Фуада Алиева и обратиться в суд с просьбой об исключении его из членства.
*** 16:57
Руководитель адвокатского бюро Товузского района Рашад Абдуллаев и адвокат бюро Сулейман Алиев стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту их незаконных действий в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Коллегии адвокатов.
«В ходе следственных мероприятий установлено, что Рашад Абдуллаев в 2023-2024 годах напрямую или в преступном сговоре с Сулейманом Алиевым сообщал гражданам о том, что может влиять на судебные решения по уголовным или гражданским делам, за что требовал и получал от них деньги. Задержанным предъявлены обвинения по статье 312-1.1 (незаконное давление на решения должностных лиц – торговля авторитетом) УК Азербайджана, они взяты под полицейский надзор, следствие продолжается», - отмечается в сообщении.