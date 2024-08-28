USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

В Азербайджане арестован еще один адвокат

обновлено 17:48
17:48 2656

В Азербайджане по обвинению в мошенничестве арестован адвокат Фуад Алиев. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).

Гарадагский районный суд избрал в отношении адвоката меру пресечения в виде ареста.

По информации Коллегии адвокатов, на основании жалоб граждан президиум коллегии принял решение приостановить деятельность Фуада Алиева и обратиться в суд с просьбой об исключении его из членства.

*** 16:57

Руководитель адвокатского бюро Товузского района Рашад Абдуллаев и адвокат бюро Сулейман Алиев стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту их незаконных действий в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Коллегии адвокатов.

«В ходе следственных мероприятий установлено, что Рашад Абдуллаев в 2023-2024 годах напрямую или в преступном сговоре с Сулейманом Алиевым сообщал гражданам о том, что может влиять на судебные решения по уголовным или гражданским делам, за что требовал и получал от них деньги. Задержанным предъявлены обвинения по статье 312-1.1 (незаконное давление на решения должностных лиц – торговля авторитетом) УК Азербайджана, они взяты под полицейский надзор, следствие продолжается», - отмечается в сообщении.

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5676
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1741
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7975
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4651
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4668
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1260
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 717
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2657
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18672
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2098
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3815

ЭТО ВАЖНО

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5676
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1741
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7975
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4651
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4668
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1260
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 717
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2657
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18672
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2098
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3815
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться