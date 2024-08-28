В Азербайджане арестован еще один адвокат

В Азербайджане по обвинению в мошенничестве арестован адвокат Фуад Алиев. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).

Гарадагский районный суд избрал в отношении адвоката меру пресечения в виде ареста.

По информации Коллегии адвокатов, на основании жалоб граждан президиум коллегии принял решение приостановить деятельность Фуада Алиева и обратиться в суд с просьбой об исключении его из членства.