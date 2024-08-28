Ликвидирован один из командиров «Исламского джихада»
17:08 664
Израиль ликвидировал одного из высокопоставленных руководителей «Исламского джихада» в районе сирийско-ливанской границы, сообщили в ЦАХАЛ. Отмечается, что Фарис Касим отвечал за разработку оперативных планов группировки в Сирии и Ливане.
Также при ударе погибли еще несколько членов организации, говорится в заявлении.
August 28, 2024
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