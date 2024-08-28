USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

Ликвидирован один из командиров «Исламского джихада»

видео
17:08 664

Израиль ликвидировал одного из высокопоставленных руководителей «Исламского джихада» в районе сирийско-ливанской границы, сообщили в ЦАХАЛ. Отмечается, что Фарис Касим отвечал за разработку оперативных планов группировки в Сирии и Ливане.

Также при ударе погибли еще несколько членов организации, говорится в заявлении.

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5679
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1745
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7977
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4656
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4670
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1262
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 717
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2658
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18674
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2098
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3816

ЭТО ВАЖНО

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5679
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1745
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7977
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4656
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4670
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1262
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 717
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2658
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18674
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2098
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться