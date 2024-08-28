Россия просит заступиться за Дурова

Международные организации должны «выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить задержание» сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Возмущаются десятки миллионов пользователей социальных сетей, в шоковом состоянии пребывают представители и финансового сообщества, многие независимые общественные деятели, а вот неолиберальные элиты хранят гробовое молчание.

Поэтому в данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации, осудить действия по их ограничению со стороны французских властей», - сказала она.