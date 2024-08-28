Немцы бьют тревогу: число сирийцев в Германии все растет

Бывший министр здравоохранения и депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Шпан заявил в телевизионном эфире, что Германия не решит мировые проблемы, принимая все больше и больше беженцев.

«Пять процентов сирийцев в мире сейчас живут в Германии. Один процент афганцев в мире живет в Германии. Эта система не может работать так», - заявил Шпан.

По последним оценкам, в Сирии проживает около 22 миллионов человек. При этом в Германии, по оценкам Федерального статистического управления, находится более 970 тысяч сирийцев. При этом, если учесть сирийцев, у которых уже есть немецкий паспорт, то общая цифра составит примерно 1,2 млн человек.

По словам Шпана, Германия не может и дальше придерживаться неработающей системы распределения мигрантов, иначе «мы окончательно потеряем безопасность и контроль в нашей стране».

«Если вы принимаете половину Калькутты, вы не помогаете Калькутте, в конечном итоге вы становитесь похожими на Калькутту», - процитировал Шпан известного немецкого журналиста Петера Шолль-Латура.

Накануне лидер ХДС Фридрих Мерц призвал объявить «национальное чрезвычайное положение» и начать разворачивать нелегальных мигрантов непосредственно на границе Германии.

«Каждый, кто подает прошение о предоставлении убежища на внешних границах Германии, проехал по крайней мере одну страну в Европе слишком далеко. Поэтому мы можем вернуть их обратно», - заявил Мерц.