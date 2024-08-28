USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

Немцы бьют тревогу: число сирийцев в Германии все растет

17:57 515

Бывший министр здравоохранения и депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Шпан заявил в телевизионном эфире, что Германия не решит мировые проблемы, принимая все больше и больше беженцев.

«Пять процентов сирийцев в мире сейчас живут в Германии. Один процент афганцев в мире живет в Германии. Эта система не может работать так», - заявил Шпан.

По последним оценкам, в Сирии проживает около 22 миллионов человек. При этом в Германии, по оценкам Федерального статистического управления, находится более 970 тысяч сирийцев. При этом, если учесть сирийцев, у которых уже есть немецкий паспорт, то общая цифра составит примерно 1,2 млн человек.

По словам Шпана, Германия не может и дальше придерживаться неработающей системы распределения мигрантов, иначе «мы окончательно потеряем безопасность и контроль в нашей стране».

«Если вы принимаете половину Калькутты, вы не помогаете Калькутте, в конечном итоге вы становитесь похожими на Калькутту», - процитировал Шпан известного немецкого журналиста Петера Шолль-Латура.

Накануне лидер ХДС Фридрих Мерц призвал объявить «национальное чрезвычайное положение» и начать разворачивать нелегальных мигрантов непосредственно на границе Германии.

«Каждый, кто подает прошение о предоставлении убежища на внешних границах Германии, проехал по крайней мере одну страну в Европе слишком далеко. Поэтому мы можем вернуть их обратно», - заявил Мерц.

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5687
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1751
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7978
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4658
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4671
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1266
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 718
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2659
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18677
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2099
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3817

ЭТО ВАЖНО

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5687
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1751
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7978
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4658
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4671
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1266
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 718
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2659
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18677
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2099
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3817
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться