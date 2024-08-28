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Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:01 720

За всю историю выступления азербайджанских футбольных клубов в еврокубках, которая берет начало с 1994 года, нашим командам только один раз удавалось пройти в следующий раунд после поражения с разницей в два мяча в первом матче.

Сделал это не так уж и давно «Нефтчи». В Лиге конференций сезона 2022/23 бакинцы проиграли в гостях кипрскому «Арису» со счетом 0:2, но затем смогли выиграть в ответной игре - 3:0.

Сегодня «Карабаху» в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского «Динамо» нужно отыграть сразу три мяча. В первой игре команда Гурбана Губанова потерпела обидное поражение со счетом 0:3. Если сегодня чемпиону Азербайджана удастся вырвать общую победу, этот результат войдет в историю азербайджанского футбола.

Матч «Карабах» - «Динамо» пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

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