В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку

Российскую блогерку из Самары Алину Лушавину госпитализировали после того, как к ней домой с обыском нагрянули силовики, пишут российские телеграм-каналы.

По данным каналов, следователи пришли домой к Лушавиной рано утром. Утверждается, что девушке вменяют статью об «оправдании терроризма», за что именно - неизвестно.

После обыска активистку доставили на допрос в Следственный комитет. По словам самой Лушавиной, в отделе ее избил следователь. Ее госпитализировали. Авторы «Разоблачено» предполагают, что у девушки может быть сотрясение мозга.

Алина Лушавина — антивоенная блогерка и активистка. На ее ютуб-канал подписаны 119 тысяч подписчиков, в роликах она критикует власти и освещает протесты, а также наступление Украины в Курской области.