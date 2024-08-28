USD 1.7000
EUR 1.8972
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Дуров освобожден из-под стражи
Новость дня
Дуров освобожден из-под стражи

В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку

видео
18:10 1274

Российскую блогерку из Самары Алину Лушавину госпитализировали после того, как к ней домой с обыском нагрянули силовики, пишут российские телеграм-каналы.

По данным каналов, следователи пришли домой к Лушавиной рано утром. Утверждается, что девушке вменяют статью об «оправдании терроризма», за что именно - неизвестно.

После обыска активистку доставили на допрос в Следственный комитет. По словам самой Лушавиной, в отделе ее избил следователь. Ее госпитализировали. Авторы «Разоблачено» предполагают, что у девушки может быть сотрясение мозга.

Алина Лушавина — антивоенная блогерка и активистка. На ее ютуб-канал подписаны 119 тысяч подписчиков, в роликах она критикует власти и освещает протесты, а также наступление Украины в Курской области.

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5695
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1761
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7980
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4659
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4672
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1275
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 723
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2665
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18679
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2101
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3818

ЭТО ВАЖНО

Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов
Украинские войска пытаются вторгнуться в город Курчатов видео, обновлено
18:40 5695
Дуров освобожден из-под стражи
Дуров освобожден из-под стражи обновляется
18:40 1761
Асад впервые обошел войска Турции
Асад впервые обошел войска Турции новый поворот
11:44 7980
Украинские невидимки – новое оружие против России
Украинские невидимки – новое оружие против России наш обзор
16:33 4659
Заговор против Мухаммеда бин Салмана?
Заговор против Мухаммеда бин Салмана? наша аналитика
11:35 4672
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку
В России жестоко избили и арестовали антивоенную блогерку видео
18:10 1275
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
За 30 лет азербайджанские клубы лишь раз отыгрывали 2 мяча… «Карабаху» нужно отыграть 3!
18:01 723
В Азербайджане арестован еще один адвокат
В Азербайджане арестован еще один адвокат обновлено 17:48
17:48 2665
Судья решает судьбу Дурова
Судья решает судьбу Дурова видео; обновлено 17:45
17:45 18679
В американской политике быть идиотом не зазорно
В американской политике быть идиотом не зазорно главная тема
15:19 2101
Алиев и Путин остались довольны
Алиев и Путин остались довольны
13:40 3818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться