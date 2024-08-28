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Дуров освобожден из-под стражи
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Дуров освобожден из-под стражи

Дуров освобожден из-под стражи

обновляется
18:40 1765

Во Франции выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая еще в марте. Об этом говорится во французском административном документе, который попал в распоряжение Politico.

 

Документом поделился с изданием человек, который непосредственно вовлечен в дело.

В документе указано, что французское тайное расследование в отношении Telegram является более широким и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно. Это дело касается отказа Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми.

Отмечается, что ордера на арест были выданы после того, как платформа не ответила на предыдущий судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. Там акцентировано на "почти отсутствующем сотрудничестве Telegram" с французскими и европейскими властями в других делах.

Ордера на арест были выданы 25 марта по обвинению в "соучастии в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе".

Эти ордера были выданы после тайного расследования в отношении Telegram, которое проводил отдел киберпреступности парижской прокуратуры, во время которого подозреваемый обсуждал, как заманивать несовершеннолетних девушек присылать "самодельную детскую порнографию", а затем угрожал обнародовать ее в социальных сетях.

В документе также говорится, что подозреваемый рассказал следователям, что он изнасиловал малолетнего ребенка.

Telegram не ответил на запрос французских властей об идентификации подозреваемого.

В документе подчеркивается, что Telegram не сотрудничает с властями, а в обосновании ордеров на арест братьев Дуровых упоминается использование платформы "многочисленными преступными группировками". Также нет никакого намека на то, что братья Дуровы принимали непосредственное участие в какой-либо незаконной деятельности, выявленной следствием. Адвокат Павла Дурова также отказался комментировать расследование.

*** 18:16

 Павел Дуров освобожден из-под стражи, сообщает BFMTV. 

Следственный судья прекратил содержание основателя Telegram в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

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