Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна
Спутница Павла Дурова стримерша Юлия Малец (в Сети известна как Вавилова), переставшая выходить на связь после задержания основателя Telegram во Франции, раньше встречалась с братом постоянного гостя эфиров Владимира Соловьева, декана МГИМО и члена ОП РФ (7 состава, с 2020 по 2023) Генри Сардаряна. Его отец — скандально известный экс-чиновник и бизнесмен Тигран Сардарян, которого называют другом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом сообщает издание ВЧК-ОГПУ, близкое к российским спецслужбам.
24-летняя Юлия Малец, взявшая в качестве псевдонима девичью фамилию матери, жила в Чертаново и училась в обычной школе. Отец девушки работал инкассатором и, судя по воспоминаниям дочери, проводил время дома за компьютером. В аккаунте, где Юлия Малец вела трансляции своих геймов, она написала, что с 7 лет наблюдала за тем, как играли в компьютерные игры её родители.
Подробностями личной жизни Юлия Малец делилась мало, но, со слов знакомых, она ранее встречалась с 29-летним Георгием Сардаряном, который занимается криптовалютой.
Отец Георгия или Гоги, как его называют в семье, Тигран Сардарян, бывший замначальника Гостройнадзора в Крыму, а брат Генри Сардарян является деканом факультета управления и политики МГИМО. Оба были зарегистрированы с ним в одних и тех же квартирах на Серпуховском валу, а также на улице Вавилова.
По этим же адресам Юлия Малец заказывала еду, пользуясь своим телефоном и электронной почтой. Девушка подписана в телефонной книжке у Генри Сардаряна как «Юлия Гога». А в дни «ковидных запретов» Юлия Малец на «Мерседесе» Георгия ездила по маршруту отчий дом — дом Сардарянов. В утечках данных разовых пропусков, которые москвичи могли себе оформить перед выходом на улицу во время пандемии, была указана цель поездки: забрать личные вещи…