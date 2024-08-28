Подруга Дурова оказалась любовницей Сардаряна

Спутница Павла Дурова стримерша Юлия Малец (в Сети известна как Вавилова), переставшая выходить на связь после задержания основателя Telegram во Франции, раньше встречалась с братом постоянного гостя эфиров Владимира Соловьева, декана МГИМО и члена ОП РФ (7 состава, с 2020 по 2023) Генри Сардаряна. Его отец — скандально известный экс-чиновник и бизнесмен Тигран Сардарян, которого называют другом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает издание ВЧК-ОГПУ, близкое к российским спецслужбам.

24-летняя Юлия Малец, взявшая в качестве псевдонима девичью фамилию матери, жила в Чертаново и училась в обычной школе. Отец девушки работал инкассатором и, судя по воспоминаниям дочери, проводил время дома за компьютером. В аккаунте, где Юлия Малец вела трансляции своих геймов, она написала, что с 7 лет наблюдала за тем, как играли в компьютерные игры её родители.