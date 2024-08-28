Эрдоган открыл двери послу США, а потом снова попрощался

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои двери". Об этом сообщает ТРТ.

В последние месяцы аналитики отмечают улучшение отношений между Турцией и США. В частности, Дж.Флейк выступил с серией заявлений в поддержку политики Эрдогана и Турции, а в деле сделки по поставкам истребителей F-35 обозначился значимый прогресс.