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Дурова освободила полиция... и передала в суд
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Дурова освободила полиция... и передала в суд

Эрдоган открыл двери послу США, а потом снова попрощался

18:53 2299

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в своей резиденции завершающего свою дипмиссию посла США в Анкаре Джеффа Флейка, которому ранее "закрыл свои двери". Об этом сообщает ТРТ.

В последние месяцы аналитики отмечают улучшение отношений между Турцией и США. В частности, Дж.Флейк выступил с серией заявлений в поддержку политики Эрдогана и Турции, а в деле сделки по поставкам истребителей F-35 обозначился значимый прогресс.

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