Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии

В Белграде состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и министра туризма и по делам молодежи Сербии Хусейна Мемича. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, расширение деятельности в рамках международных организаций и вопросы обмена ценной информацией касательно туристического образования. Об этом сообщает haqqin.az. Особое внимание было уделено включению темы туризма в программу 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане.

Кроме того, Фуад Нагиев пригласил Хусейна Мемича принять участие в 1-й встрече министров на высшем уровне по улучшению климатической деятельности в сфере туризма, которая состоится в рамках «Дня туризма». В заключение встречи, в которой участвовали руководители туристических бюро Азербайджана и Сербии, был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление связей и сотрудничества двух стран в сфере туризма, что открывает новые возможности для взаимных туристических потоков и развития туристической инфраструктуры. В дополнение к этому, Фуад Нагиев провел встречу с Николаем Селаковичем, сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии и министром культуры Сербии.