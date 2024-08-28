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Фуад Нагиев проводит встречи с членами правительства Сербии

... и подписывает соглашения
Рамиль Алиев, собкор
19:40 1137

В Белграде состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и министра туризма и по делам молодежи Сербии Хусейна Мемича. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, расширение деятельности в рамках международных организаций и вопросы обмена ценной информацией касательно туристического образования.

Об этом сообщает haqqin.az.

Особое внимание было уделено включению темы туризма в программу 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане.

Кроме того, Фуад Нагиев пригласил Хусейна Мемича принять участие в 1-й встрече министров на высшем уровне по улучшению климатической деятельности в сфере туризма, которая состоится в рамках «Дня туризма».

В заключение встречи, в которой участвовали руководители туристических бюро Азербайджана и Сербии, был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление связей и сотрудничества двух стран в сфере туризма, что открывает новые возможности для взаимных туристических потоков и развития туристической инфраструктуры.

В дополнение к этому, Фуад Нагиев провел встречу с Николаем Селаковичем, сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии и министром культуры Сербии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что сферы культуры и туризма тесно взаимосвязаны и расширение сотрудничества в этих областях окажет положительное влияние на туристический поток между странами. В мероприятии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Камиль Хасиев.

В завершение визита делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в белградском парке Ташмайдан, где возложила цветы и почтила его память. Также были посещены памятник детям, погибшим во время бомбардировки Белграда в 1999 году, и памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу.

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