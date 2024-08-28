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ЦРУ о трудной битве для русских

19:42 1591

Украина намерена сохранить занятую в ходе наступления территорию России, заявил представитель разведки США.

Об этом заявил в среду замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, передает информационное агентство Reuters.

По словам высокопоставленного представителя американской разведки, Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию на Курщине, но армии РФ предстоит "тяжелый бой". На конференции по вопросам национальной безопасности Коэн заявил, что масштаб украинского вторжения, охватившего около 300 квадратных миль (около 800 кв. км) российской области, еще предстоит оценить.

"Мы можем быть уверены, что Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная битва для русских", — подчеркнул Коэн. Он заявил, что Кремлю придется "иметь дело с откликами в собственном обществе" из-за потери территории России.

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