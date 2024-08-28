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Дурова освободила полиция... и передала в суд
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Дурова освободила полиция... и передала в суд

Бродский вышел из-под санкций

19:57 897

Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского.

Олигарх является акционером сети фитнес-клубов DDX Fitness, компании-девелопера коммерческой недвижимости Malltech. Бродский - член совета директоров Malltech group.

Бродский вышел из-под санкций благодаря гражданству Кипра. Как олигарх приобрел новый паспорт, в сообщении не уточняется.

"Совкомбанк" и ряд лиц, занимавших руководящие посты в нем, попали в санкционный список США 24 февраля 2022 года.

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